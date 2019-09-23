Курские активисты ОНФ проверили пешеходные переходы около школ

Переход около школы №3 на улице Песковской возмутил общественников полным несоответствием требованиям безопасности

Курские активисты ОНФ проверили, в каком состоянии находятся пешеходные переходы около школ №17 и №3 в городе, и насколько они безопасны. Мониторинг проходил в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу». Все замечания общественники направили в администрацию Курска и региональное УМВД.Около школы №17 на улице Пионеров за последние три года машины сбили троих детей. В прошлом году общественники отмечали, что здесь нет ограждения проезжей части, пешеходные переходы не обозначены, а дорожные знаки уже старые. Жители также жаловались на стихийную стоянку и плохое освещение в темное время суток.«Около 17-ой школы реализована большая часть предложений ОНФ, которые мы направляли в органы власти. На двух пешеходных переходах установлены новые дорожные знаки с флуоресцентной пленкой, на одном - светофор, обозначен «лежачий полицейский», на дороге появилась надпись «Дети». Но, к сожалению, «зебра» не соответствует ГОСТу. Вместо пластика для ее нанесения использовалась краска. Это тоже предстоит переделать», - отметил активист Дмитрий Гулиев.А вот переход около школы №3 на улице Песковской возмутил общественников полным несоответствием требованиям безопасности. Разметка здесь стерлась, знаки отсутствуют, направление движения пешеходов «упирается» в частные гаражи. Эта ситуация длится уже несколько лет. Школьники ежедневно подвергают свою жизнь опасности.«Родители хотят быть уверенными, что с их ребенком ничего не случится, если на дороге он соблюдает правила. Государство ввело требования к организации безопасного движения около школ. Активисты ОНФ будут держать ситуацию на контроле, чтобы власти эти требования соблюдали», - отметил Дмитрий Гулиев.