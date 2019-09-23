Города и сёла Курской области свяжут новые маршруты «поезд+автобус»
Новые мультимодальные маршруты запустят 27 сентября
Перевозки будут осуществлять поезда, проходящие через Курск, а также автобусы, следующие из Курска в города и населённые пункты региона.
Автобусное сообщение будет осуществляться по следующим маршрутам:
Курск – Фатеж – Линец – Железногорск;
Курск – Курчатов;
Курск – Курчатов – посёлок имени Карла Либкнехта – Льгов;
Курск – Курчатов – посёлок имени Карла Либкнехта – Льгов – Ивановское – Рыльск;
Курск – Медвенка – Дрозды – Обоянь;
Курск – Большесолдатское – Суджа.
Оформить единый билет сейчас можно в билетных кассах АО «ФПК».
С 26 сентября появится возможность оформить единый билет на официальном сайте «РЖД». При покупке единого билета пассажиру оформляется билет на поезд от/до станции Курск и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе до населённых пунктов Курской области с пересадкой на железнодорожном вокзале.
Информацию о расписании движения автобусов и стоимости перевозки можно узнать в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».