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Города и сёла Курской области свяжут новые маршруты «поезд+автобус»

Новые мультимодальные маршруты запустят 27 сентября 

Города и сёла Курской области свяжут новые маршруты «поезд+автобус»

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«РЖД» совместно с «Единой транспортной дирекцией» 27 сентября запускает новые мультимодальные маршруты поезд + автобус.

Перевозки будут осуществлять поезда, проходящие через Курск, а также автобусы, следующие из Курска в города и населённые пункты региона.

Автобусное сообщение будет осуществляться по следующим маршрутам:

Курск – Фатеж – Линец – Железногорск;

Курск – Курчатов;

Курск – Курчатов – посёлок имени Карла Либкнехта – Льгов;

Курск – Курчатов – посёлок имени Карла Либкнехта – Льгов – Ивановское – Рыльск;

Курск – Медвенка – Дрозды – Обоянь;

Курск – Большесолдатское – Суджа.

Оформить единый билет сейчас можно в билетных кассах АО «ФПК». 
С 26 сентября появится возможность оформить единый билет на официальном сайте «РЖД». При покупке единого билета пассажиру оформляется билет на поезд от/до станции Курск и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе до населённых пунктов Курской области с пересадкой на железнодорожном вокзале.

Информацию о расписании движения автобусов и стоимости перевозки можно узнать в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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