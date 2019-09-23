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Новинки недели
Вчера, 09:01
Pet Shop Boys & Years & Years ''Dreamland''
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Новая музыка
Tove Lo ''Glad He's Gone''
Wanda ''Nach Hause Gehen''
Pet Shop Boys & Years & Years ''Dreamland''
Ночные Снайперы ''Нелюбовь''
Mojento ''Фрегат''
Snakehips feat. Anna Of The North ''Summer Fade''
Ed Sheeran ''Cross Me'' (M-22 Remix)
Cocoon feat. Lola Marsh ''I Got You''
Nightcars ''The Call''
Алексей Горяйнов ''Нарочно''
Лента новостей
В Курской области снова будут отключать теле- и радиотрансляции
Вчера, 18:17
25 сентября в социальные объекты Курска дадут отопление
Вчера, 17:59
Завтра в Курске пройдёт молодёжный квест на английском языке
Вчера, 17:11
Подъездная дорога к Курску от трассы М-2 «Крым» станет четырёхполосной уже в этом году
Вчера, 16:54
Под Курском сбили пенсионера-велосипедиста
Вчера, 16:29
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