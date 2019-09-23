В Касторенском, Кореневском, Мантуровском и Медвенском районах сев озимых уже завершён

В Курской области близится к завершению сев озимых культур.Как сообщает региональный комитет АПК, озимые посеяны на площади 410 тыс. га из 480 тыс. га - это 86% от плана.В Касторенском, Кореневском, Мантуровском и Медвенском районах сев озимых уже завершён.В свёклосеющих хозяйствах региона продолжается уборка сахарной свёклы. Убрано 27 тыс. гектаров из запланированных 98 тыс. га, или 28% от плана, накопано более 1 млн 200 тыс. тонн свёклокорней.В этом году высокий урожай подсолнечника. В среднем по области – свыше 31 ц/га. Самые урожайные поля подсолнечника в Горшеченском районе – 40 центнеров маслосемян с гектара. В регионе убрано более 50% плантаций подсолнечника.Гречихи убрано 95%, озимого рапса - 77% и сои - 86%.Набирает темп уборка кукурузы на зерно - убрано 11% кукурузных полей, средняя урожайность кукурузы превышает 90 центнеров с гектара.