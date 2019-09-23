  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

Аварию на трубопроводе в центре Курска планируется устранить к вечеру

Без горячей воды остались более 30 домов. В «Квадре» обещают полностью заменить старый участок сети на новый и сегодня же включить его в работу
Аварию на трубопроводе в центре Курска планируется устранить к вечеру

Читайте также

В центре Курска произошёл порыв на ветхой тепломагистрали на Мирном проезде. Без горячей воды остались более 30 домов.  

Сспециалисты Курского филиала «Квадры» проводят ремонт повреждённого участка. По предварительной информации, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии. В «Квадре» обещают полностью заменить старый участок сети на новый и сегодня же включить его в работу.

Пока же на время ремонта - до 8 вечера - будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

- ул. Мирная, 4а, 
- ул. Ленина, 71,
- ул. Челюскинцев, 3, 5, 9, 18
- пр-д. Мирный, 3 5, 7, 9, 11,
- пр-д. Московский 4, 5а, 5б,
- ул. Лысая гора, 1, 2, 
- ул. Блинова, 2/1, 2/2, 27, 27а,
- ул. Л.Толстого, 1, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 12.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области снова будут отключать теле- и радиотрансляции

25 сентября в социальные объекты Курска дадут отопление

Завтра в Курске пройдёт молодёжный квест на английском языке

Подъездная дорога к Курску от трассы М-2 «Крым» станет четырёхполосной уже в этом году

Под Курском сбили пенсионера-велосипедиста

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске