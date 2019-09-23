Аварию на трубопроводе в центре Курска планируется устранить к вечеру

Без горячей воды остались более 30 домов. В «Квадре» обещают полностью заменить старый участок сети на новый и сегодня же включить его в работу

В центре Курска произошёл порыв на ветхой тепломагистрали на Мирном проезде. Без горячей воды остались более 30 домов.Сспециалисты Курского филиала «Квадры» проводят ремонт повреждённого участка. По предварительной информации, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии. В «Квадре» обещают полностью заменить старый участок сети на новый и сегодня же включить его в работу.Пока же на время ремонта - до 8 вечера - будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:- ул. Мирная, 4а,- ул. Ленина, 71,- ул. Челюскинцев, 3, 5, 9, 18- пр-д. Мирный, 3 5, 7, 9, 11,- пр-д. Московский 4, 5а, 5б,- ул. Лысая гора, 1, 2,- ул. Блинова, 2/1, 2/2, 27, 27а,- ул. Л.Толстого, 1, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 12.