В ФНС Курской области заявили, что об отмене транспортного налога речи пока не идет

ТАКТ". Таким образом, до второго декабря автовладельцы, которые получат налоговые уведомления, должны будут раскошелиться. Кстати, платить придется больше, чем в предыдущие годы.О том, что вопрос отмены транспортного налога в Курской области пока не стоит на повестке дня, завили в региональном управлении федеральной налоговой службы. Там отмечают, что отмена налога - это компетенция областной Думы. Об этом сообщает телеканал "
Закон «О транспортном налоге» является региональным. Его Курская областная Дума приняла еще в 2002 году. То есть действует он уже 17 лет. Деньги, которые платят владельцы автомобилей, в основной своей массе идут на развитие транспортной инфраструктуры. Но, не так давно, губернатор Курской области заявил о том, что налог должен быть отменен. Не сразу, а поэтапно. Роман Старовойт выразил мнение, что налог нужно платить «пропорционально использованию транспорта». Инициатива руководителя области вызвала вопросы у многих автовладельцев. Адресовали их региональной налоговой службе. В связи с этим налоговики решили прокомментировать ситуацию. Утверждают - речи об отмене налога пока не идет.
Виктор Трухманов, заместитель руководителя УФНС по Курской области: «Да, ходят слухи. К нам уже поступали звонки. Спрашивали, идет ли речь об отмене. У нас законодательный орган - это Курская областная Дума. Она рассматривает предложения, законопроекты, инициативы, и, соответственно принимает решения. Да, с инициативой могут выступить и губернатор Курской области, и депутаты, и представители региона в Совете Федерации. Они могут внести соответствующие предложения, но на сегодняшний день мы такой информацией не располагаем. Пока что речь об отмене транспортного налога, конечно же, не идет. Оснований для неуплаты налогов лицами, получившими уведомления, не имеется никаких».
Заплатить налог нужно до второго декабря. Кстати, платить придется больше. Это связано с новыми ставками транспортного налога, которые начали действовать с прошлого года.
Виктор Трухманов, заместитель руководителя УФНС по Курской области: «Ставки транспортного налога на территории Курской области не менялись с 2011 года. Слухи о том, что суммы увеличились в несколько раз, они, мягко говоря, не совсем оправданы. В среднем ставка транспортного налога изменилась от 5 до 13 рублей, в зависимости от категории мощности транспортных средств».
Для того чтобы убедится в правильности расчетов, автовладельцам советуют воспользоваться калькулятором транспортного налога физического лица. Сервис доступен на сайте областной ФНС.
В ФНС Курской области заявили, что об отмене транспортного налога речи пока не идет
Отмена налога - это компетенция областной Думы