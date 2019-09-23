«Твой бывший». Правоохранительные органы заинтересовались творчеством курского кавэнщика

Стражей порядка заинтересовал YouTube канал бывшего игрока команды «Прима» под названием «Твой бывший», где повествование ведётся от лица человека, голос которого напоминает бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова

Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью курского кавэнщика Антона Сасина. Он известен по пародиям на премьер-министра России Дмитрия Медведева.Стражей порядка интересует творчество Антона Сасина. Особенно они изучают YouTube канал бывшего игрока команды «Прима» под названием «Твой бывший». Там выложено несколько роликов, в которых ведётся забавный монолог от первого лица. Голос которого напоминает нашего бывшего губернатора Александра Михайлова.Видимо, экс-губернатор шуток не оценил. По словам Антона Сасина, ведётся проверка по заявлению сенатора Михайлова, почему-то на предмет нарушения статьи 137 УК РФ — о неприкосновенности частной жизни. В полицию и Следком его вызывали уже несколько раз, чтобы дать пояснения. Самого заявления не показывали. Всё это продолжается уже два месяца.Сасин подчёркивает - в роликах канала фигурирует вымышленный персонаж, Михайлов ни разу не упоминался в роликах канала «Твой Бывший». Сасин также не использовал в видео его изображений и не показывал своего персонажа — ролики сняты от первого лица. Однако сенатор посчитал, что юморист пародирует именно его,Юморист попросил помощи у юристов.К слову, до этих событий у канала было 300 подписчиков, сейчас их 2 тысячи.В комментариях к ролику Антона Сасина в YouTube, кроме «лучей поддержки», многие друзья и подписчики юмориста выражают своё крайнее удивление, поскольку не видят причины, по которой можно было бы воспринять сюжеты в столь негативном для сенатора ключе. Многие подметили нездоровый тренд на преследование граждан за публикации в интернете, когда к уголовной ответственности власти или особо обидчивые политики готовы привлечь буквально за всё, отмечает интернет-портал РосКомСвобода.