В Курской области лишённый прав водитель насмерть сбил молодого мужчину и скрылся

Пешеход скончался в больнице, полицейским удалось найти водителя

21 сентября на автодороге «Куськино-Ястребовка» в Мантуровском районе погиб пешеход.Как сообщили в ГИБДД, около половины одиннадцатого вечера на 16 км 34-летний водитель, будучи лишённым права на управление ТС, ехал на автомобиле ВАЗ-21074 в направлении села Куськино. Автомобилист допустил наезд на 33-летнего мужчину, который шёл по проезжей части в попутном направлении.В результате ДТП пешеход скончался в горшеченской райбольнице. Водитель места ДТП скрывался, но полицейским удалось его найти.