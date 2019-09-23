В Курске оперативник из отдела противодействия коррупции попался на взятке

19 сентября его задержали сотрудники ФСБ

В Курске оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД попался на взятке, да ещё и с вымогательством.19 сентября его задержали сотрудники ФСБ. Сейчас делом занимаются следователи. По их данным, страж закона обещал посодействовать в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела представителю одной из городских организаций и получил за эту «помощь» от него 100 тысяч рублей.Дело происходило на одной из стоянок города. Сразу после его задержали.От исполнения служебных обязанностей нечестный оперативник отстранён. Если его вину докажут - уволят из органов.