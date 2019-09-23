В Курске оперативник из отдела противодействия коррупции попался на взятке
19 сентября его задержали сотрудники ФСБ
19 сентября его задержали сотрудники ФСБ. Сейчас делом занимаются следователи. По их данным, страж закона обещал посодействовать в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела представителю одной из городских организаций и получил за эту «помощь» от него 100 тысяч рублей.
Дело происходило на одной из стоянок города. Сразу после его задержали.
От исполнения служебных обязанностей нечестный оперативник отстранён. Если его вину докажут - уволят из органов.