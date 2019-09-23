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Подъездная дорога к Курску от трассы М-2 «Крым» станет четырёхполосной уже в этом году

Дорогу протяжённостью более трёх километров планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года
Подъездная дорога к Курску от трассы М-2 «Крым» станет четырёхполосной уже в этом году

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ФКУ Упрдор Москва-Харьков завершит на год раньше намеченного срока работы по капитальному ремонту северного подъезда к Курску от трассы М-2 «Крым». Дорогу протяжённостью более трёх километров планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Сейчас на участке выполняется устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, установка бортового камня, разборка объездной дороги. На завершающем этапе находятся работы по замене водопропускной трубы по основному ходу.

Перед этим специалисты выполнили усиление существующей дорожной одежды и уширение проезжей части.

Дорожникам также предстоит отремонтировать пересечения и примыкания, устроить новое покрытие из сверхпрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины, организовать водоотвод с проезжей части, устройство автобусных остановок, пешеходных дорожек с установкой остановочных павильонов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установят новые дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, светофоры и наружное освещение, в том числе для обеспечения видимости выполнено спрямление продольного профиля автомобильной дороги.

На проезжую часть нанесут разметку термопластичными материалами.

Дорога относится ко II категории и сейчас имеет две полосы движения. В результате капремонта количество полос увеличится до четырёх, что повысит пропускную способность трассы: в сутки здесь проезжает более 8 тыс. автомобилей.



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