Завтра в Курске пройдёт молодёжный квест на английском языке

В программе – пешая маршрутная игра по центральным улицам города

Во вторник, 24 сентября в Курске состоится молодёжный квест «В ритме города», посвящённый Дню города.Квест будет проходить на английском языке. Формат был выбран не случайно, ведь, приезжая на учёбу в другую страну, молодые люди не только получают образование, но и знакомятся с её культурными и историческими ценностями. Участие в квесте на английском языке поможет в этом иностранным студентам, а русскоговорящие смогут подтянуть иностранный язык.В программе – пешая маршрутная игра по центральным улицам города: соревнование по городскому ориентированию, исторические и творческие задания, решая которые участники многое узнают о Курске и смогут взглянуть на город и его архитектуру по-новому.К участию приглашены смешанные команды из числа российских и иностранных студентов.Старт - в 15.00 у памятника А.С. Пушкину на Театральной площади.