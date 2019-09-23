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Завтра в Курске пройдёт молодёжный квест на английском языке

В программе – пешая маршрутная игра по центральным улицам города
Завтра в Курске пройдёт молодёжный квест на английском языке

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Во вторник, 24 сентября в Курске состоится молодёжный квест «В ритме города», посвящённый Дню города. 

Квест будет проходить на английском языке. Формат был выбран не случайно, ведь, приезжая на учёбу в другую страну, молодые люди не только получают образование, но и знакомятся с её культурными и историческими ценностями. Участие в квесте на английском языке поможет в этом иностранным студентам, а русскоговорящие смогут подтянуть иностранный язык. 

В программе – пешая маршрутная игра по центральным улицам города: соревнование по городскому ориентированию, исторические и творческие задания, решая которые участники многое узнают о Курске и смогут взглянуть на город и его архитектуру по-новому. 

К участию приглашены смешанные команды из числа российских и иностранных студентов. 
Старт - в 15.00 у памятника А.С. Пушкину на Театральной площади.
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