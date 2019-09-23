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25 сентября в социальные объекты Курска дадут отопление

Жилые дома также могут подключить на этой неделе
25 сентября в социальные объекты Курска дадут отопление

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25 снтября в социальные объекты Курска - школы, детские сады и больницы - дадут отопление, сообщили в мэрии.

Жилые дома также могут подключить на этой неделе. Запрос направлен синоптикам, на основе полученной информации горадминистрация примет решение. К слову, ранее сообщалось, что к отопительному сезону ещё не готовы 30% управляющих организаций. 

Напомним, в прошлом году тепло на социальные объекты начали подавать с 27 сентября, в жилые дома — с 1 октября. Уже после этого выяснилось, что более 600 домов оказались не готовы к началу отопительного сезона. 
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