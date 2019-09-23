25 сентября в социальные объекты Курска дадут отопление
Жилые дома также могут подключить на этой неделе
Жилые дома также могут подключить на этой неделе. Запрос направлен синоптикам, на основе полученной информации горадминистрация примет решение. К слову, ранее сообщалось, что к отопительному сезону ещё не готовы 30% управляющих организаций.
Напомним, в прошлом году тепло на социальные объекты начали подавать с 27 сентября, в жилые дома — с 1 октября. Уже после этого выяснилось, что более 600 домов оказались не готовы к началу отопительного сезона.