25 сентября в социальные объекты Курска дадут отопление

Жилые дома также могут подключить на этой неделе

25 снтября в социальные объекты Курска - школы, детские сады и больницы - дадут отопление, сообщили в мэрии.Жилые дома также могут подключить на этой неделе. Запрос направлен синоптикам, на основе полученной информации горадминистрация примет решение. К слову, ранее сообщалось, что к отопительному сезону ещё не готовы 30% управляющих организаций.Напомним, в прошлом году тепло на социальные объекты начали подавать с 27 сентября, в жилые дома — с 1 октября. Уже после этого выяснилось, что более 600 домов оказались не готовы к началу отопительного сезона.