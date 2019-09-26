На Курской АЭС пройдут пожарные учения

Много спецтехники поедет из Курска в Курчатов. Спасатели просят горожан сохранять спокойствие

Завтра, 27 сентября на «Курской атомной станции» пройдут тренировочные пожарно-тактические учения.Спасатели будут отрабатывать вопросы взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, персоналом и администрацией электростанции.На учения в Курчатов из Курска и Льгова выдвинется большое число специализированной техники.Спасатели просят горожан сохранять спокойствие.Также в администрации Курской АЭС заверили - действующие энергоблоки во время учений будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу не предусмотрены и проводиться не будут.