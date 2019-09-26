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На Курской АЭС пройдут пожарные учения

Много спецтехники поедет из Курска в Курчатов. Спасатели просят горожан сохранять спокойствие
На Курской АЭС пройдут пожарные учения

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Завтра, 27 сентября на «Курской атомной станции» пройдут тренировочные пожарно-тактические учения.

Спасатели будут отрабатывать вопросы взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, персоналом и администрацией электростанции.

На учения в Курчатов из Курска и Льгова выдвинется большое число специализированной техники.

Спасатели просят горожан сохранять спокойствие.

Также в администрации Курской АЭС заверили - действующие энергоблоки во время учений будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу не предусмотрены и проводиться не будут.

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