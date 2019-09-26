На Курской АЭС пройдут пожарные учения
Много спецтехники поедет из Курска в Курчатов. Спасатели просят горожан сохранять спокойствие
Спасатели будут отрабатывать вопросы взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, персоналом и администрацией электростанции.
На учения в Курчатов из Курска и Льгова выдвинется большое число специализированной техники.
Спасатели просят горожан сохранять спокойствие.
Также в администрации Курской АЭС заверили - действующие энергоблоки во время учений будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу не предусмотрены и проводиться не будут.