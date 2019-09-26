Курскэнерго модернизирует системы уличного освещения в Курской области

С начала 2019 года специалисты филиала заменили свыше 700 ламп и 300 светильников

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает работу по модернизации систем уличного освещения региона. С начала 2019 года специалисты филиала заменили свыше 700 ламп и 300 светильников. Работы проводятся в соответствии с договорами, заключенными с муниципальными образованиями Курской области на предоставление дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения».В Обоянском, Льговском и Дмитриевском районах энергетики заменили более 500 ламп накаливания на современные светодиодные, срок эксплуатации которых в несколько раз больше. Помимо этого специалисты филиала установили энергосберегающие светодиодные светильники, произвели замену и настройку реле времени для автоматизированного управления уличным освещением с соблюдением режимов и графиков горения.«Модернизация систем уличного освещения направлена на повышение комфорта жителей Курской области. Органам местного самоуправления это позволит значительно снизить расходы на оплату электрической энергии, потребляемой за счет применения энергосберегающих лам и оборудования», - отмечает начальник отдела маркетинга и дополнительных сервисов Курскэнерго Алексей Карпенко.До конца года специалисты филиала планируют установить более 1500 приборов наружного освещения в районах Курской области.