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Отопление в жилые дома Курска могут дать с 12 октября

Синоптики прогнозируют потепление до 20 градусов
Отопление в жилые дома Курска могут дать с 12 октября

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Отопление в жилые дома курянам, скорее всего, дадут ещё через две недели. 

Чиновники опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда отопление включили в конце сентября и сразу же потеплело. Тогда куряне завалили различные инстанции жалобами на духоту в квартирах и просьбами отключить отопление.

Потепление в Курской области будет. Уже на этих выходных синоптики обещают до 18-20 градусов тепла. С учётом этого прогноза, тепло в квартиры планируют подавать с 12 октября, пишут местные СМИ. 

Накануне отопительный сезон в Курске стартовал только для объектов социальной сферы — больниц, детских садов и школ. 
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