Отопление в жилые дома Курска могут дать с 12 октября

Синоптики прогнозируют потепление до 20 градусов

Отопление в жилые дома курянам, скорее всего, дадут ещё через две недели.Чиновники опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда отопление включили в конце сентября и сразу же потеплело. Тогда куряне завалили различные инстанции жалобами на духоту в квартирах и просьбами отключить отопление.Потепление в Курской области будет. Уже на этих выходных синоптики обещают до 18-20 градусов тепла. С учётом этого прогноза, тепло в квартиры планируют подавать с 12 октября, пишут местные СМИ.Накануне отопительный сезон в Курске стартовал только для объектов социальной сферы — больниц, детских садов и школ.