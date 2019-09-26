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Лента новостей / В регионе

В Курской области снят особый противопожарный режим

Сейчас по всей области установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки
В Курской области снят особый противопожарный режим

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Похолодание и дождь позволил снять особый противопожарный режим, который действовал в Курской области 21 день. С 25 сентября он отменён. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. 

Сейчас по всей области установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки.

Однако спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в холода - с осторожностью использовать электробытовые приборы и газовое оборудование, не использовать самодельные нагревательные устройства. 

К слову, сегодня ночью в Курской области ожидается до 7 градусов тепла и дождь, завтра, 27 сентября днём - до 12 градусов, осадков не прогнозируют. 
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