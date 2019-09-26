В Курской области снят особый противопожарный режим
Сейчас по всей области установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки
Сейчас по всей области установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки.
Однако спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в холода - с осторожностью использовать электробытовые приборы и газовое оборудование, не использовать самодельные нагревательные устройства.
К слову, сегодня ночью в Курской области ожидается до 7 градусов тепла и дождь, завтра, 27 сентября днём - до 12 градусов, осадков не прогнозируют.