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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт будет жёстко бороться с коррупционерами

Руководителям органов рекомендовано усилить контроль за соблюдением служащими требований и ограничений. По некоторым случаям организуют дополнительные проверки
Роман Старовойт будет жёстко бороться с коррупционерами

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В Доме Советов губернатор Курской области  провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Роман Старовойт заявил, что намерен жёстко бороться с любыми её проявлениями.

«Коррупционная составляющая, всё, что с ней связано – кумовство, взяточничество – накладывает неизгладимую печать, даже клеймо на всю работу, которую мы проводим. И может абсолютно одномоментно дискредитировать всё хорошее, что закладывается руководством страны для повышения уровня жизни наших граждан», – подчеркнул глава региона.

По итогам заседания руководителям органов рекомендовано усилить контроль за соблюдением служащими требований и ограничений. По некоторым случаям организуют дополнительные проверки.

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