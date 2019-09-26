Роман Старовойт будет жёстко бороться с коррупционерами

Руководителям органов рекомендовано усилить контроль за соблюдением служащими требований и ограничений. По некоторым случаям организуют дополнительные проверки

В Доме Советов губернатор Курской области провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Роман Старовойт заявил, что намерен жёстко бороться с любыми её проявлениями.«Коррупционная составляющая, всё, что с ней связано – кумовство, взяточничество – накладывает неизгладимую печать, даже клеймо на всю работу, которую мы проводим. И может абсолютно одномоментно дискредитировать всё хорошее, что закладывается руководством страны для повышения уровня жизни наших граждан», – подчеркнул глава региона.По итогам заседания руководителям органов рекомендовано усилить контроль за соблюдением служащими требований и ограничений. По некоторым случаям организуют дополнительные проверки.