Выяснилось, что водяная мельница в Курской области на 100 лет старше, чем считалось

Совсем скоро мельница станет центром этнографического комплекса, там появится туристическая зона

Выяснилось, что уникальная водяная мельница в Курской области оказалась, как минимум, на век старше, чем считалось ранее.Прежде уникальное сооружение относили к XIX веку, но недавно сотрудники областного архивного управления обнаружили в фондах «Дело о спорной земле между однодворцем д. Красникова Обоянской округи Н. Красниковым и капитаном В. Глаховым», датируемое 1803 годом. В нём содержатся сведения о продаже части мельницы, «стоящей выше деревни Красниковой на речке Крюку» в 1749 году помещику Пахому Яковлеву. То есть мельницу создали ещё в XVIII веке, причём без единого гвоздя.Кстати, сейчас это единственная в России действующая водяная мельница. Она является объектом культурного наследия регионального значения.Совсем скоро мельница станет центром этнографического комплекса, сейчас профессиональный мастер занимается её восстановлением и запуском. Планируется, что увидеть работу водяной мельницы с демонстрацией помола зерна можно будет уже в октябре.На прилегающей территории появится туристическая инфраструктура. Такое поручение дал губернатор. Первоначальная схема уже разработана региональным департаментом архитектуры и градостроительства.Там будет гостевая зона с парковками и площадками для общественного питания, зона для прогулок с лодочной станцией, кемпинг, летний театр, спортивные объекты, конюшня, хозяйственная и административная зоны. Проект, правда, предварительный, его будут корректировать, в том числе с учётом пожелания курян.Например, жители предлагают восстановить беседку на пруду, создать музей хлеба, где можно будет организовывать мастер-классы по его приготовлению из муки, перемолотой на мельнице, создать на территории базу для проката велосипедов, рассказали в областном в комитете по делам молодежи и туризму. Когда разработают более полную концепцию туристической зоны, состоятся общественные слушания.