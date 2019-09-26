  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Выяснилось, что водяная мельница в Курской области на 100 лет старше, чем считалось

Совсем скоро мельница станет центром этнографического комплекса, там появится туристическая зона
Выяснилось, что водяная мельница в Курской области на 100 лет старше, чем считалось

Читайте также

Выяснилось, что уникальная водяная мельница в Курской области оказалась, как минимум, на век старше, чем считалось ранее. 

Прежде уникальное сооружение относили к XIX веку, но недавно сотрудники областного архивного управления  обнаружили в фондах «Дело о спорной земле между однодворцем д. Красникова Обоянской округи Н. Красниковым и капитаном В. Глаховым», датируемое 1803 годом. В нём содержатся сведения о продаже части мельницы, «стоящей выше деревни Красниковой на речке Крюку» в 1749 году помещику Пахому Яковлеву. То есть мельницу создали ещё в XVIII веке, причём без единого гвоздя. 

Кстати, сейчас это единственная в России действующая водяная мельница. Она является объектом культурного наследия регионального значения. 

Совсем скоро мельница станет центром этнографического комплекса, сейчас профессиональный мастер занимается её восстановлением и запуском. Планируется, что увидеть работу водяной мельницы с демонстрацией помола зерна можно будет уже в октябре. 

На прилегающей территории появится туристическая инфраструктура. Такое поручение дал губернатор. Первоначальная схема уже разработана региональным департаментом архитектуры и градостроительства. 

Там будет гостевая зона с парковками и площадками для общественного питания, зона для прогулок с лодочной станцией, кемпинг, летний театр, спортивные объекты, конюшня, хозяйственная и административная зоны. Проект, правда, предварительный, его будут корректировать, в том числе с учётом пожелания курян. 

Например, жители предлагают восстановить беседку на пруду, создать музей хлеба, где можно будет организовывать мастер-классы по его приготовлению из муки, перемолотой на мельнице, создать на территории базу для проката велосипедов, рассказали в областном в комитете по делам молодежи и туризму. Когда разработают более полную концепцию туристической зоны, состоятся общественные слушания. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске состоится литературная акция в честь столетия со дня рождения Константина Воробьёва

Почти 4,5 тысячи светильников заменили на улицах Курска

В Курске снова будут отключать электричество

В Курской области снова прогнозируют туман и заморозки

Курянка голыми руками протащила авто весом в 2,5 тонны

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске