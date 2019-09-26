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Завтра по Курску проедет «Читающий троллейбус»

В этот раз он посвящён празднованию 987-летия города
Завтра по Курску проедет «Читающий троллейбус»

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В пятницу, 27 сентября по Курску снова проедет «Читающий троллейбус». В этот раз он посвящён празднованию 987-летия города.

Пассажирам расскажут о традициях празднования Дня города, героических страницах истории столицы соловьиного края. В импровизированной галерее разместят рисунки учащихся школы № 52 «Курск глазами детей», школьники прочтут стихотворные поздравления родному городу. 

Участниками встречи станут также курские писатели и поэты, которые познакомят со своим творчеством, посвящённым Курску.

Свои пожелания городу пассажиры смогут оставить на поздравительной открытке «С днём рождения, любимый город!». Все желающие примут участие в блиц-опросе «Я в этом городе живу. Я этот город знаю?». Самые эрудированные получат в подарок сувениры с символикой курского края.

«Счастливые пассажиры», вошедшие на остановках «Ул. Садовая» и «Площадь Героев Курской битвы», станут обладателями призов от организаторов акции.

Стартует «Читающий троллейбус» в 11 утра с Красной площади и проедет по маршруту №1.

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