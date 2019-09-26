Завтра по Курску проедет «Читающий троллейбус»
В этот раз он посвящён празднованию 987-летия города
Пассажирам расскажут о традициях празднования Дня города, героических страницах истории столицы соловьиного края. В импровизированной галерее разместят рисунки учащихся школы № 52 «Курск глазами детей», школьники прочтут стихотворные поздравления родному городу.
Участниками встречи станут также курские писатели и поэты, которые познакомят со своим творчеством, посвящённым Курску.
Свои пожелания городу пассажиры смогут оставить на поздравительной открытке «С днём рождения, любимый город!». Все желающие примут участие в блиц-опросе «Я в этом городе живу. Я этот город знаю?». Самые эрудированные получат в подарок сувениры с символикой курского края.
«Счастливые пассажиры», вошедшие на остановках «Ул. Садовая» и «Площадь Героев Курской битвы», станут обладателями призов от организаторов акции.
Стартует «Читающий троллейбус» в 11 утра с Красной площади и проедет по маршруту №1.