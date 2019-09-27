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Подметать курские улицы будут машины-пылесосы из Швейцарии и Голландии

Они легко смогут сделать уборку и на дороге, и на тротуаре
Подметать курские улицы будут машины-пылесосы из Швейцарии и Голландии

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Центральные улицы Курска и Железнодорожного округа будут подметать новые подметально-вакуумные машины Bucher Citicat швейцарского производства и голландский мультиход. 

Они легко смогут сделать уборку и на дороге, и на тротуаре, при этом качество уборки гораздо выше, чем у подметально-уборочных машин производства Мценского завода, которые используются сейчас. ПУМы делают это на механической основе и из-за своих габаритов могут работать только на проезжей части улиц, а ВКМ – на вакуумно-механической и проехать могут куда угодно.

Как рассказал генеральный директор ООО «Благоустройство», ответственного за санитарное состояние этих округов, Николай Логвинов, машины предназначены – в зависимости от комплекта навесного оборудования - для летней и зимней уборки улиц. Обслуживает каждую один оператор, работающий в гораздо более комфортных условиях, чем способны обеспечить действующие сейчас мценские ПУМы. 

- Пока для пробы купили две машины. Они 2016 года выпуска. Новая такая стоит около 12 миллионов, нам обошлась в 4,7 млн. рублей, - рассказал Николай Логвинов. – Посмотрим в работе, оценим на практике, и тогда будем думать, как постепенно обновить существующий парк уборочной техники.
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