Команда биологов, химиков и физиков Курского госуниверситета - вторая среди вузов России

Студентам было необходимо найти оригинальные решения сложнейших научных задач-кейсов, представить их решение в виде презентаций и защитить в ходе полемики во время научных боёв

В Воронежском государственном университете прошёл финальный этап Федерального студенческого турнира Трёх Наук.После трёх дней научных баталий команда «Аномалия» из КГУ стала серебряным призёром финального этапа, в которм состязались 25 лучших команд.Студентам было необходимо найти оригинальные решения сложнейших научных задач-кейсов, представить их решение в виде презентаций и защитить в ходе полемики во время научных боёв.Турнир Трёх Наук проводится ежегодно с 2013 года и представляет собой командное состязание между студентами российских вузов.