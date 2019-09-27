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Лента новостей / В регионе

Команда биологов, химиков и физиков Курского госуниверситета - вторая среди вузов России

Студентам было необходимо найти оригинальные решения сложнейших научных задач-кейсов, представить их решение в виде презентаций и защитить в ходе полемики во время научных боёв
Команда биологов, химиков и физиков Курского госуниверситета - вторая среди вузов России

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В Воронежском государственном университете прошёл финальный этап Федерального студенческого турнира Трёх Наук.

После трёх дней научных баталий команда «Аномалия» из КГУ стала серебряным призёром финального этапа, в которм состязались 25 лучших команд.

Студентам было необходимо найти оригинальные решения сложнейших научных задач-кейсов, представить их решение в виде презентаций и защитить в ходе полемики во время научных боёв.

Турнир Трёх Наук проводится ежегодно с 2013 года и представляет собой командное состязание между студентами российских вузов. 
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