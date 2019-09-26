В Курске завершился международный пленэр. Художники написали около 40 картин

ТАКТ".Курск – один из древнейших городов России. Удивительный по своей архитектуре и ландшафту. Многообразие старинных построек вдохновляет. Пожалуй, каждый художник считает честью поработать здесь. Такая возможность представилась десяти мастерам из России и зарубежья. Традиционно в преддверии Дня города в Курске организуют пленэр. Около недели художники вдохновлялись местными красотами и писали картины, сообщает телеканал "
Владимир Соколинский, руководитель IX международного пленэра: «Задача пленэра – передать красоту нашего провинциального города. Поэтому в основном все писали городской пейзаж».
Те, кто впервые приезжают в Курск, замечают то, что местные жители считают обыденным. Например, холмистую местность города – крутые спуски и подъёмы.
Александр Тащилкин, участник пленэра (г.Луганск): «Что больше всего? Перепады высот в центре города. Это очень интересно в плане ритма, линейной какой-то перспективы. Для художника это очень привлекательно на самом деле».
Программа пленэра предусматривала экскурсии не только по городу, но и в Коренной пустыни. Художники ближе познакомились с архитектурой святого места и постарались в полной мере отразить его колорит.
Александр Тащилкин получил приглашение на пленэр ещё в июне и сразу же согласился приехать. В Коренной решил писать у реки.
Александр Тащилкин, участник пленэра (г.Луганск): «Если есть вода, если мы приехали к речке, то стоит писать воду».
В тот день художников застала непогода. Ясное небо мгновенно затянули тучи.
Владимир Соколинский, руководитель IX международного пленэр: «Несмотря на град, дождь, холод ребята работали в любую погоду абсолютно».
Высоко отметил работу художников глава Курска Виктор Карамышев. Он поблагодарил мастеров и призвал их почаще бывать на курской земле. А позже признался, что благодаря написанным картинам увидел город по-новому.
Виктор Карамышев мэр города Курска: «Зачастую смотришь на картины, и наш город видишь совершенно по-другому – глазами художника. ПЕРЕБИТЬ 06:21-06:27 Поражает самобытность и разноплановость техники исполнения».
Художники в свою очередь оценили гостеприимство курян и собираются вернуться в столицу соловьиного края.
Александр Тащилкин участник пленэра (г.Луганск): «Очень хотелось бы приехать ещё раз, очень понравился город. Безумно понравилась архитектура. Очень понравились люди. Гостеприимные, светлые».
Всего за время пленэра написано около 40 картин. По-традиции каждый из участников оставил в дар Курску по две свои работы. Полотна станут частью фонда городской галереи современного искусства.
В Курске завершился международный пленэр. Художники написали около 40 картин
Традиционно в преддверии Дня города в Курске организуют пленэр. Около недели художники вдохновлялись местными красотами и писали картины