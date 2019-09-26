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В Курске завершился международный пленэр. Художники написали около 40 картин

Традиционно в преддверии Дня города в Курске организуют пленэр. Около недели художники вдохновлялись местными красотами и писали картины
В Курске завершился международный пленэр. Художники написали около 40 картин

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Курск – один из древнейших городов России. Удивительный по своей архитектуре и ландшафту. Многообразие старинных построек вдохновляет. Пожалуй, каждый художник считает честью поработать здесь. Такая возможность представилась десяти мастерам из России и зарубежья. Традиционно в преддверии Дня города в Курске организуют пленэр. Около недели художники вдохновлялись местными красотами и писали картины, сообщает телеканал "ТАКТ".

Владимир Соколинский, руководитель IX международного пленэра: «Задача пленэра – передать красоту нашего провинциального города. Поэтому в основном все писали городской пейзаж».

Те, кто впервые приезжают в Курск, замечают то, что местные жители считают обыденным. Например, холмистую местность города – крутые спуски и подъёмы.

Александр Тащилкин, участник пленэра (г.Луганск): «Что больше всего? Перепады высот в центре города. Это очень интересно в плане ритма, линейной какой-то перспективы. Для художника это очень привлекательно на самом деле».

Программа пленэра предусматривала экскурсии не только по городу, но и в Коренной пустыни. Художники ближе познакомились с архитектурой святого места и постарались в полной мере отразить его колорит.

Александр Тащилкин получил приглашение на пленэр ещё в июне и сразу же согласился приехать. В Коренной решил писать у реки.

Александр Тащилкин, участник пленэра (г.Луганск): «Если есть вода, если мы приехали к речке, то стоит писать воду».

В тот день художников застала непогода. Ясное небо мгновенно затянули тучи.

Владимир Соколинский, руководитель IX международного пленэр: «Несмотря на град, дождь, холод ребята работали в любую погоду абсолютно».

Высоко отметил работу художников глава Курска Виктор Карамышев. Он поблагодарил мастеров и призвал их почаще бывать на курской земле. А позже признался, что благодаря написанным картинам увидел город по-новому.

Виктор Карамышев мэр города Курска: «Зачастую смотришь на картины, и наш город видишь совершенно по-другому – глазами художника. ПЕРЕБИТЬ 06:21-06:27 Поражает самобытность и разноплановость техники исполнения».

Художники в свою очередь оценили гостеприимство курян и собираются вернуться в столицу соловьиного края.

Александр Тащилкин участник пленэра (г.Луганск): «Очень хотелось бы приехать ещё раз, очень понравился город. Безумно понравилась архитектура. Очень понравились люди. Гостеприимные, светлые».

Всего за время пленэра написано около 40 картин. По-традиции каждый из участников оставил в дар Курску по две свои работы. Полотна станут частью фонда городской галереи современного искусства.
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