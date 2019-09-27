Через пять лет в Курской области появится ещё 46 особо охраняемых природных территорий
Сейчас таких территорий в регионе 31
Об этом говорили на заседании комиссии по ведению Красной книги Курской области, организованном региональным комитетом экологической безопасности и природопользования.
Также курские экологи дополнили Красную книгу Курской области, в неё вошли редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, лишайники, грибы и животные, впервые выявленные в нашем регионе.
Напомним, в Красную книгу Курской области внесено более 400 видов растений и животных.