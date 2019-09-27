Через пять лет в Курской области появится ещё 46 особо охраняемых природных территорий

Сейчас таких территорий в регионе 31

К 2024 году в Курской области появится ещё 46 особо охраняемых природных территорий. Сейчас их 31. В 2020 году создадут 10 особо охраняемых территорий в Горшеченском, Касторенском, Курском, Конышёвском, Солнцевском, Суджанском и Обоянском районах. До 2024 года таких территорий в регионе станет ещё на 36 больше.Об этом говорили на заседании комиссии по ведению Красной книги Курской области, организованном региональным комитетом экологической безопасности и природопользования.Также курские экологи дополнили Красную книгу Курской области, в неё вошли редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, лишайники, грибы и животные, впервые выявленные в нашем регионе.Напомним, в Красную книгу Курской области внесено более 400 видов растений и животных.