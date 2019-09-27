В Курске вынесен приговор участникам ОПГ за многомиллионные мошенничества с землёй

Они продавали людям земельные участки, принадлежащие государству

Ленинский райсуд Курска вынес обвинительный приговор четырём участникам организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество путём обмана, совершённом организованной группой, в особо крупном размере.С 2012 по 2015 годы участники ОПГ незаконно получили право на 15 земельных участков, принадлежащих государству.В Интернете они находили данные из публичной кадастровой карты и подыскивали земельные участки в Курском районе, не находящиеся в собственности граждан. Потом изготавливали межевые планы этих участков и ставили их на кадастровый учёт.Используя поддельные выписки из похозяйственных книг администраций сельсоветов, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у граждан прав на этих земельные участки, а также паспортные данные других людей, мошенники регистрировали земельные участки на подставных лиц. После этого проводили фиктивные сделки и перепродавали участки людям, вводя их в заблуждение относительно истинного владельца земли. За каждый участок преступники получали от 100 до 150 тысяч рублей.В результате государству причинён ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.По искам прокурора преступные сделки с землёй суд признал незаконными, земельные участки возвращены в собственность государства.Суд пназначил участникам преступной группы от 2 лет до 6 лет колонии общего режима со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.