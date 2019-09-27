В Курске вынесен приговор участникам ОПГ за многомиллионные мошенничества с землёй
Они продавали людям земельные участки, принадлежащие государству
С 2012 по 2015 годы участники ОПГ незаконно получили право на 15 земельных участков, принадлежащих государству.
В Интернете они находили данные из публичной кадастровой карты и подыскивали земельные участки в Курском районе, не находящиеся в собственности граждан. Потом изготавливали межевые планы этих участков и ставили их на кадастровый учёт.
Используя поддельные выписки из похозяйственных книг администраций сельсоветов, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у граждан прав на этих земельные участки, а также паспортные данные других людей, мошенники регистрировали земельные участки на подставных лиц. После этого проводили фиктивные сделки и перепродавали участки людям, вводя их в заблуждение относительно истинного владельца земли. За каждый участок преступники получали от 100 до 150 тысяч рублей.
В результате государству причинён ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.
По искам прокурора преступные сделки с землёй суд признал незаконными, земельные участки возвращены в собственность государства.
Суд пназначил участникам преступной группы от 2 лет до 6 лет колонии общего режима со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.