Группа компаний 1520 развивает северо-западные морские порты

Строительная компания 1520 проектирует, строит и занимается цифровизацией железнодорожных узлов. Работы ГК 1520 ведет в местах присутствия морских портов.

Рост производства, развитие торговых отношений — все это требует новых инфраструктурных решений. В России их реализацией в северо-западных портах занимается ПАО «Ленгипротранс». В сферу их работ входит проектирование, реконструкция и строительство железнодорожных путей и объектов, примыкающих к портам. Ожидается, что благодаря обновлению порты сыграют роль катализаторов развития территорий, роста производства и общего положительного экономического эффекта.Основные объекты, на которых работает предприятие Группы компаний 1520, — петербургские порты «Усть-Луга», «Бронка» и подходы к портам в Новороссийске и Мурманске. По словам генерального директора ГК 1520, холдинг — единственная компания в стране, способная выполнять работы такого масштаба «под ключ»: от проектирования до строительства.Как отмечает генеральный директор «Ленгипротранс», проектирование крупнейшего российского порта на Балтике — особая гордость для компании. Программа развития разработана до 2025 года, а общая площадь ж/д узла составит 930 га, 270 из них займет сортировочная станция. Протяженность путей при вводе в эксплуатацию составит более 300 км.Станция «Лужская-Сортировочная» — полностью автоматизированная сортировочная горка. Уникальной ее делает система управления роспуском составов. Она произведена в Европе, но адаптирована к российским условиям эксплуатации. Эффективность ее применения отражена в цифрах: до 5 000 вагонов в сутки обрабатываются без применения ручного труда.Еще одна инновационная функция — управление маневровым локомотивом без машиниста. Такое новшество обеспечивает безопасность маневрирования на железнодорожных станциях, так как ограничивает скорость движения локомотива. В том числе система останавливает локомотив автоматически, если сигнал светофора запрещающий или ведутся ремонтные работы на путях.Экономический эффект от создания инфраструктуры порта и сортировочной железнодорожной станции ощутим. Суммарный грузооборот узла за 12 лет увеличился в 17 раз. Это стало возможным благодаря тому, что ГК 1520 при проектировании предусмотрела рост грузооборота до 90,8 млн тонн к 2020 году, а к 2025 — до 119,1 млн т. После того как все работы по развитию Усть-Лужского ж/д узла завершатся, грузооборот сможет составить почти 140 млн т в год.«Ленгипротранс», входящий в Строительную компанию 1520, проектирует также подходы к незамерзающему морскому порту Мурманска. Порт для обеспечения экономической эффективности должен быть интегрирован в транспортный узел города.Сейчас на станциях линии «Волховстрой — Мурманск» наблюдается дефицит пропускной способности, обусловленный большим числом однопутных участков. Перспективные объемы перевозок по направлению должны составить 45 млн т в год к 2025 году. Одновременно с этим, Российские железные дороги прогнозируют увеличение объемов перевозок через порт каменного угля при одновременном снижении удельного веса химических, минеральных и рудных грузов.Обеспечить перевозку перспективного грузопотока можно с помощью увеличения размеров движения грузовых поездов, их длины и веса. Это создает потребность в обеспечении железнодорожной инфраструктуры. Сейчас, например, норма длины поезда в этом направлении составляет 57 условных вагонов, вес — 4 600 т. Учитывая потребность в пропорциональном увеличении грузопотока, планируется, что вес увеличится до 6 300 тонн, длина составит 71 условный вагон.Для обеспечения высокой пропускной способности и интеграции морского торгового порта в общий транспортный узел города потребуется ликвидация однопутных участков, удлинение приемо-отправочных путей на станциях, увеличение их количества. Также попутно будут решены существующие вопросы по развитию сортировочных станций.Мероприятия на данном направлении проводятся в 2 этапа. Первый закончится в 2020 году, второй — в 2025. В настоящий момент «Ленгипротранс» занимается инженерными изысканиями, оформлением проектной документации.Развитие новой инфраструктуры и следование стратегии цифровизации железных дорог на подходах к портам — перспективное направление. Оно обеспечит экономический подъем региона и страны, обеспечит полную нагрузку при использовании ж/д путей, узлов, станций. Группа компаний 1520 реализует мероприятия, способствующие приближению к этим целям.