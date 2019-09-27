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На День города в Курске перекроют движение

С 9.30 утра до 10 вечера будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого
На День города в Курске перекроют движение

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В эту субботу, 28 сентября в Курске отметят День города. В связи с торжествами центральные улицы снова перекроют. 

С 9.30 утра до 10 вечера будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого. Парковаться тоже будет нульзя на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина и Красной площади. Исключение - специальная техника.

Городской пассажирский транспорт будет курсировать по улице Радищева со всеми установленными остановками.

После праздничного фейерверка горожан будут развозить 54 «ПАЗа, 10 автобусов большой вместимости, 70 микроавтобусов, 12 троллейбусов и 3 трамвая. 

Курян просят отнеситесь с пониманием к возможным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. 
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