На День города в Курске перекроют движение

С 9.30 утра до 10 вечера будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого

В эту субботу, 28 сентября в Курске отметят День города. В связи с торжествами центральные улицы снова перекроют.С 9.30 утра до 10 вечера будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого. Парковаться тоже будет нульзя на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина и Красной площади. Исключение - специальная техника.Городской пассажирский транспорт будет курсировать по улице Радищева со всеми установленными остановками.После праздничного фейерверка горожан будут развозить 54 «ПАЗа, 10 автобусов большой вместимости, 70 микроавтобусов, 12 троллейбусов и 3 трамвая.Курян просят отнеситесь с пониманием к возможным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.