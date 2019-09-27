На День города в Курске перекроют движение
С 9.30 утра до 10 вечера будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого
С 9.30 утра до 10 вечера будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого. Парковаться тоже будет нульзя на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина и Красной площади. Исключение - специальная техника.
Городской пассажирский транспорт будет курсировать по улице Радищева со всеми установленными остановками.
После праздничного фейерверка горожан будут развозить 54 «ПАЗа, 10 автобусов большой вместимости, 70 микроавтобусов, 12 троллейбусов и 3 трамвая.
Курян просят отнеситесь с пониманием к возможным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.