Фестиваль аэростатов, чемпионат по историческому фехтованию, танцевальный рекорд и открытие фонтана. Чем будут удивлять курян на День города

Завтра Курск отметит День города

В субботу, 28 сентября Курск отметит День города. Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках.Начнутся торжества в 9 утра с торжественной церемонии возложения венков и цветов на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В Первомайском парке в 11 часов стартует фестиваль волонтёрских и общественных организаций «Добрый Курск», а на улице Ленина в это время развернётся выставка педагогических городков. Параллельно на Театральной площади пройдёт первый Чемпионат Черноземья по историческому фехтованию.По центральной улице Курска пройдёт легкоатлетическая эстафета среди образовательных организаций. На ул. Садовой в полдень стартует первый открытый любительский чемпионат на приз Главы города по армрестлингу и гиревому спорту «Курский богатырь».В 14 часов на Красной площади начнётся фестиваль игр разных направлений.В 16.30 на Красной площади курян и гостей города ждёт масштабный флешмоб – танцоры намерены установить рекорд по наибольшему количеству участников курской пляски «Тимоня». Зафиксировать его результаты в Курск приедут представители книги рекордов.После этого, если позволит погода, горожан ждёт ещё одно грандиозное зрелище – фестиваль аэростатов «Курское небо».Также пройдёт парад молодёжи города, фестиваль молодёжных и студенческих театральных мастерских, парад семей, показ мод, акция «Бегущая книга» и множество других интересных мероприятий.Кульминацией праздника станет вечерняя концертная программа на Театральной площади. С 16 часов здесь будут выступать детские, а с 6 вечера – взрослые творческие коллективы. Перед тем, как на сцену выйдут приглашённые «звёзды» - группа «Фабрика» и Доминик Джокер - в 8 вечера торжественно откроют новый светомузыкальный фонтан.Завершатся торжества в 21.50 красочным фейерверком.