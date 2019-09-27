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В Курске администратор стоматологической клиники похитила более 650 тысяч

Девушке грозит  до 2 лет лишения свободы
В Курске администратор стоматологической клиники похитила более 650 тысяч

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Администратор одной из частных стоматологических клиник Курска похитила более 650 тысяч. В хищении её заподозрил директор.  

В обязанности девушки входило сопровождение пациентов и приём платы за лечение. Однако в кассу курянка вносила лишь часть полученных от людей денег, отражая в документах не все проводимые процедуры. Остальное присваивала и тратила по своему усмотрению. С начала 2018 года клиника, таким образом, недополучила более 650 тысяч рублей.

Девушка во всём призналась и собирается со временем возместить нанесённый ущерб. 

Решается вопрос о привлечении курянки к уголовной ответственности по статье 160 УК РФ. Девушке грозит  до 2 лет лишения свободы.

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