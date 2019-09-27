В Курске администратор стоматологической клиники похитила более 650 тысяч
Девушке грозит до 2 лет лишения свободы
В обязанности девушки входило сопровождение пациентов и приём платы за лечение. Однако в кассу курянка вносила лишь часть полученных от людей денег, отражая в документах не все проводимые процедуры. Остальное присваивала и тратила по своему усмотрению. С начала 2018 года клиника, таким образом, недополучила более 650 тысяч рублей.
Девушка во всём призналась и собирается со временем возместить нанесённый ущерб.
Решается вопрос о привлечении курянки к уголовной ответственности по статье 160 УК РФ. Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.