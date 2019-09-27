В Курске администратор стоматологической клиники похитила более 650 тысяч

Девушке грозит до 2 лет лишения свободы

Администратор одной из частных стоматологических клиник Курска похитила более 650 тысяч. В хищении её заподозрил директор.В обязанности девушки входило сопровождение пациентов и приём платы за лечение. Однако в кассу курянка вносила лишь часть полученных от людей денег, отражая в документах не все проводимые процедуры. Остальное присваивала и тратила по своему усмотрению. С начала 2018 года клиника, таким образом, недополучила более 650 тысяч рублей.Девушка во всём призналась и собирается со временем возместить нанесённый ущерб.Решается вопрос о привлечении курянки к уголовной ответственности по статье 160 УК РФ. Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.