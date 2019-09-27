В Курске стартует новый сезон проекта «Кино в театре»

Курян приглашают посмотреть военную драму «Коридор бессмертия»

В это воскресенье, 29 сентября в Курске XIV сезон проекта «Кино в театре».Очередной показ традиционно пройдёт в Драмтеатре в 13:00 - курян приглашают посмотреть военную драму «Коридор бессмертия».Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.По традиции за полчаса ло показа в фойе театра пройдёт предсеансовое мероприятие - «Дорога жизни». Зрители познакомятся с экспозицией Музея курского железнодорожного узла, посвящённой периоду Великой Отечественной войны, выставкой «Музея юных защитников Родины» под названием «Куряне-фронту», фотовыставкой «Связь времён» и книжной экспозицией на военную тематику от Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.А в зале до показа фильма гостей ждут выступления творческих коллективов Дома культуры железнодорожников.Билеты можно приобрести в кассах Драмтеатра за час до мероприятия. Стоимость - по 50 рублей.