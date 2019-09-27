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В Курске состоится литературная акция в честь столетия со дня рождения Константина Воробьёва

В субботу, в 12.00 у памятника писателю-фронтовику возле Курской государственной филармонии будут читать отрывки из лучших произведений Константина Воробьёва
В Курске состоится литературная акция в честь столетия со дня рождения Константина Воробьёва

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В субботу, в 12.00, у памятника писателю-фронтовику К.Д. Воробьёву возле Курской государственной филармонии начнется литературная акция «Курск читает Воробьёва». Она посвящена столетней годовщине со дня рождения литератора.

Писатели-лауреаты литературной премии им. К.Д. Воробьёва, а также юные куряне - воспитанники студии «Юные воробьёвцы», будут читать отрывки из лучших произведений писателя. Также будут представлены арт-объекты, созданные по произведениям К. Воробьёва.  Читающие куряне смогут принять участие в тематических викторинах и конкурсах.

Как сообщает телеканал "ТАКТ",  ранее, на базе курской библиотеки №12, был открыт зал памяти К.Д. Воробьёва.
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