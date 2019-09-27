В Курске состоится литературная акция в честь столетия со дня рождения Константина Воробьёва
В субботу, в 12.00 у памятника писателю-фронтовику возле Курской государственной филармонии будут читать отрывки из лучших произведений Константина Воробьёва
Писатели-лауреаты литературной премии им. К.Д. Воробьёва, а также юные куряне - воспитанники студии «Юные воробьёвцы», будут читать отрывки из лучших произведений писателя. Также будут представлены арт-объекты, созданные по произведениям К. Воробьёва. Читающие куряне смогут принять участие в тематических викторинах и конкурсах.
Как сообщает телеканал "ТАКТ", ранее, на базе курской библиотеки №12, был открыт зал памяти К.Д. Воробьёва.