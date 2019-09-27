ТАКТ". Она отбуксировала автомобиль весом в 2,5 тонны.В турецком Стамбуле завершился мировой турнир по силовому экстриму «STRONGIST WORLD CUP INSTAMBUL STRONGESTMAN 2019» среди девушек. По результатам соревнований курянка Юлия Савченко была признана самой сильной девушкой в мире, сообщает телеканал "
Для спортсменок были приготовлены непростые испытания: удержание штанги весом 15 килограммов перед собой на прямых руках, переноска щита весом 70 килограммов на дистанцию 40 метров, переноска «коромысла» на плечах весом 190 килограммов на дистанцию 20 метров, буксировка автомобиля весом 2,5 тонны сидя на дистанцию 20 метров, подъем бревна над головой, становая тяга, а еще так называемый «хват Геркулеса» – удержание двух 25-килограммовых снарядов с прибавкой к весу самой конструкции.
И, несмотря на свой вес в 70 килограммов, Юлия Савченко с достоинством прошла через все испытания.
– Заграничный старт – это всегда дополнительная и психоэмоциональная нагрузка. Но мы с тренером Русланом Поляковым провели серьезную подготовительную работу. Ведь нам нужна была только победа! Здорово, что все наши секретные тактические наработки блестяще сработали, – рассказала Юлия.
Юлия Савченко – мастер спорта Международного класса, победитель Всероссийских соревнований по силовому экстриму. А теперь и самая сильная женщина мира.
Курянка голыми руками протащила авто весом в 2,5 тонны
По результатам соревнований курянка Юлия Савченко была признана самой сильной девушкой в мире