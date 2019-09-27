В Курской области снова прогнозируют туман и заморозки

Прогноз погоды на выходные

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в сегодня ночью ожидается 2-7º тепла, местами снова заморозки до минус 2 градусов. В субботу, 28 сентября днём 11-16 º тепла.В ближайшие сутки будет переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ночью и утром местами туман.В ночь на 29 сентября ожидается дождь. Днём в воскресенье также будет дождливо, столбик термометра не поднимется выше 13 º тепла.Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.