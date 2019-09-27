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В Курской области снова прогнозируют туман и заморозки

Прогноз погоды на выходные
В Курской области снова прогнозируют туман и заморозки

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в сегодня ночью ожидается 2-7º тепла, местами снова заморозки до минус 2 градусов. В субботу, 28 сентября днём 11-16 º тепла.

В ближайшие сутки будет переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ночью и утром местами туман. 

В ночь на 29 сентября ожидается дождь. Днём в воскресенье также будет дождливо, столбик термометра не поднимется выше 13 º тепла.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.

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