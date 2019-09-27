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В Курске снова будут отключать электричество

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В Курске снова будут отключать электричество

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На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Это связано с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети". Отключение электроэнергии запланировано по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 30 сентября по 4 октября с 9-30 до 16-00: 

Дейнеки 16а, 16Б,16в, 18, 18а; Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14Б; Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7. 

С 9-00 до 16-00: 

Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, Народная 7а, 7, 7б, 9; 2-я Степная; Вольная; Просторная; 4-7-е Каштановые переулки; 1-я Кожевенная; Гайдара 31-37, 32-40. 

Тел. для справок: 32-32-15 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 3 октября с 9-00 до 17-00:

ул. Пучковка 62-106; 21-45; 41; 47; ул. Павлуновского 242-262; 243-267; 2-й Пучковский переулок 2-22; 3-21.

Тел. для справок: 32-40-89 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 30 сентября по 4 октября с 9-00 до 16-00: Октябрьская 94-222; Маяковского 28-68; Фрунзе 1-61, 38-58.

3 октября с 13-30 до 16-00: 1-й Весенний проезд 1-7; Агрегатная 2-36. 

Тел. для справок: 26-32-10

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