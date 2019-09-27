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Почти 4,5 тысячи светильников заменили на улицах Курска

Полностью завершены работы на 24 улицах
Почти 4,5 тысячи светильников заменили на улицах Курска

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В Курске продолжаются работы по модернизации системы уличного освещения. Монтажные работы начались 23 августа, в день подписания энергосервисного контракта. Сейчас на городских улицах заменили уже более 4200 новых светильников.

Полностью завершены работы на 24 улицах. Только за прошедшую неделю к этому списку добавились улицы 3-я Цветовская, Аэродромная, Блинова, Володарского, Восточная, Дейнеки, Красный Октябрь, Льва Толстого, Ольшанского, Парижской Коммуны, Пост Кривец, Присеймская, Прогулочная, Пушкарный пер., Соловьиная, Чайковского. В разной стадии готовности около 70 улиц, монтаж оборудования на них продолжается.

Как отмечают специалисты, за годы эксплуатации муниципальная контактная сеть в определенной мере износилась. В ряде случаев освещение не работает именно по этой причине. С этой проблемой столкнулись на улицах Гремяченская, Звёздная (дворовая территория), К. Маркса, 50 лет Октября, пр-те Дружбы. Городские службы решают проблемы, все светильники будут работать.

За качеством монтажа следят городской комитет ЖКХ и специалисты службы Технадзора. Все выявленные недочёты оперативно устраняются.

На официальном сайте городской администрации и сайте подрядчика запущена интерактивная карта замены светильников в Курске. Только за первые два дня после её публикации зафиксировано более 3 тысяч просмотров, сообщили в мэрии. Пользователи могут ознакомиться с запланированным объёмом работ, выбрав вкладку «План» или посмотреть, где светильники уже заменены, выбрав на карте вкладку «Факт». Карта обновляется дважды в неделю.
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