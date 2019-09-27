Почти 4,5 тысячи светильников заменили на улицах Курска
Полностью завершены работы на 24 улицах
Полностью завершены работы на 24 улицах. Только за прошедшую неделю к этому списку добавились улицы 3-я Цветовская, Аэродромная, Блинова, Володарского, Восточная, Дейнеки, Красный Октябрь, Льва Толстого, Ольшанского, Парижской Коммуны, Пост Кривец, Присеймская, Прогулочная, Пушкарный пер., Соловьиная, Чайковского. В разной стадии готовности около 70 улиц, монтаж оборудования на них продолжается.
Как отмечают специалисты, за годы эксплуатации муниципальная контактная сеть в определенной мере износилась. В ряде случаев освещение не работает именно по этой причине. С этой проблемой столкнулись на улицах Гремяченская, Звёздная (дворовая территория), К. Маркса, 50 лет Октября, пр-те Дружбы. Городские службы решают проблемы, все светильники будут работать.
За качеством монтажа следят городской комитет ЖКХ и специалисты службы Технадзора. Все выявленные недочёты оперативно устраняются.
На официальном сайте городской администрации и сайте подрядчика запущена интерактивная карта замены светильников в Курске. Только за первые два дня после её публикации зафиксировано более 3 тысяч просмотров, сообщили в мэрии. Пользователи могут ознакомиться с запланированным объёмом работ, выбрав вкладку «План» или посмотреть, где светильники уже заменены, выбрав на карте вкладку «Факт». Карта обновляется дважды в неделю.