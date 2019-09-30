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Дорожники завершили ямочный ремонт в Курске

Всего в этом году в Курске отремонтировано более 41 тыс. квадратных метров дорожного покрытия
Дорожники завершили ямочный ремонт в Курске

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Работы по ямочному ремонту покрытия проезжих частей в Курске выполнены - отчитались курские дорожники. 

В этом месяце подрядчики - ООО «Благоустройство» и ООО «Интеграл-Строй» - отрнемонтировали горячей асфальтобетонной смесью автодороги в Центральном, Железнодорожном и Сеймском округах, Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах.

Работы проводились как на основных улицах города, по которым проходят многочисленные маршруты общественного транспорта - улицы Ленина, Дзержинского, Перекальского, Дейнеки, проспект Кулакова, Сумская, Орловская, Бойцов 9-й дивизии, 1-я Щигровская, 3-я Щигровская и др., так и на второстепенных - улицы Челюскинцев, Нижняя Луговая, Ендовищенская, Заводская, Пигорева, 4-й Моковский переулок, 3-я Кожевенная, Каширцева, Жуковского и другие. 

Всего, сообщили в мэрии, в этом году в Курске отремонтировано более 41 тыс. квадратных метров дорожного покрытия.
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