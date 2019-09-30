За пожарной ситуацией в курских лесах будут следить нейросети

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» восстановят почти 400 гектаров леса

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» в регионе восстановят 382 гектара леса. Работы по высадке молодых саженцев выполнены на 94%. В ближайший месяц их завершат полностью.В комплекс работ по сохранению лесов входит также заготовка семян, выращивание посадочного материала, проведение агротехнических мероприятий, отмечает и.о.председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев.Сохранение лесов является частью нацпроекта «Экология».В этом году в рамках нацпроекта курским лесничествам впервые выделили более 30 миллионов рублей на приобретение лесопожарной техники и оборудования. Благодаря этому старые громоздкие пожарные автоцистерны заменили мобильными лесопатрульными комплексами, закупили тракторы, сеялки, кусторезы, культиваторы, мотокосы и плуги.Одна из задач нацпроекта - сокращение ущерба от лесных пожаров. К счастью, за последние пять лет в Курской области не было зафиксировано ни одного серьёзного возгорания в лесополосах. Исключением стал этот год, когда в Рыльском лесничестве сгорело 200 квадратных метров леса. Благодаря оперативному реагированию лесоохранных служб ущерб оказался не столь велик - 28 тысяч рублей.В ближайшей перспективе - установка камер наблюдения в курских лесах. За пожарной ситуацией будут следить нейросети. Первое оборудование уже закуплено.До 2024 года на сохранение лесов Курской области направят 357 млн рублей. Половина этой суммы - внебюджетные источники.