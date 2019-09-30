За пожарной ситуацией в курских лесах будут следить нейросети
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» восстановят почти 400 гектаров леса
В комплекс работ по сохранению лесов входит также заготовка семян, выращивание посадочного материала, проведение агротехнических мероприятий, отмечает и.о.председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев.
Сохранение лесов является частью нацпроекта «Экология».
В этом году в рамках нацпроекта курским лесничествам впервые выделили более 30 миллионов рублей на приобретение лесопожарной техники и оборудования. Благодаря этому старые громоздкие пожарные автоцистерны заменили мобильными лесопатрульными комплексами, закупили тракторы, сеялки, кусторезы, культиваторы, мотокосы и плуги.
Одна из задач нацпроекта - сокращение ущерба от лесных пожаров. К счастью, за последние пять лет в Курской области не было зафиксировано ни одного серьёзного возгорания в лесополосах. Исключением стал этот год, когда в Рыльском лесничестве сгорело 200 квадратных метров леса. Благодаря оперативному реагированию лесоохранных служб ущерб оказался не столь велик - 28 тысяч рублей.
В ближайшей перспективе - установка камер наблюдения в курских лесах. За пожарной ситуацией будут следить нейросети. Первое оборудование уже закуплено.
До 2024 года на сохранение лесов Курской области направят 357 млн рублей. Половина этой суммы - внебюджетные источники.