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За пожарной ситуацией в курских лесах будут следить нейросети

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» восстановят почти 400 гектаров леса
За пожарной ситуацией в курских лесах будут следить нейросети

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В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» в регионе восстановят 382 гектара леса. Работы по высадке молодых саженцев выполнены на 94%. В ближайший месяц их завершат полностью.

В комплекс работ по сохранению лесов входит также заготовка семян, выращивание посадочного материала, проведение агротехнических мероприятий, отмечает и.о.председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев.

Сохранение лесов является частью нацпроекта «Экология».

В этом году в рамках нацпроекта курским лесничествам впервые выделили более 30 миллионов рублей на приобретение лесопожарной техники и оборудования. Благодаря этому старые громоздкие пожарные автоцистерны заменили мобильными лесопатрульными комплексами, закупили тракторы, сеялки, кусторезы, культиваторы, мотокосы и плуги.

Одна из задач нацпроекта - сокращение ущерба от лесных пожаров. К счастью, за последние пять лет в Курской области не было зафиксировано ни одного серьёзного возгорания в лесополосах. Исключением стал этот год, когда в Рыльском лесничестве сгорело 200 квадратных метров леса. Благодаря оперативному реагированию лесоохранных служб ущерб оказался не столь велик - 28 тысяч рублей.

В ближайшей перспективе - установка камер наблюдения в курских лесах. За пожарной ситуацией будут следить нейросети. Первое оборудование уже закуплено.

До 2024 года на сохранение лесов Курской области направят 357 млн рублей. Половина этой суммы - внебюджетные источники.
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