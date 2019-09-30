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В курской мэрии прокомментировали ситуацию с пешеходными переходами вблизи школ

Напомним, ранее активисты курского отделения ОНФ провели рейд и указали властям на их несоответствие требованиям безопасности
В курской мэрии прокомментировали ситуацию с пешеходными переходами вблизи школ

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В мэрии прокомментировали ситуацию с пешеходными переходами вблизи школ. Напомним, ранее активисты курского отделения ОНФ провели рейд и указали властям на их несоответствие требованиям безопасности. 

- Дорожная разметка на пешеходном переходе по улице Пионеров напротив почтового отделения № 305035 (вблизи школы № 17) была нарушена в результате ремонтных работ на теплосетях, - говорит и.о. заместителя главы горадминистрации Василий Волобуев.

Разметку, отметил чиновник, в октябре восстановит подрядчик, проводивший ремонт.

Также Василий Волобуев сообщил, что пешеходный переход по ул. 3-й Песковской, 23 (школа № 3) был упразднён в декабре прошлого года согласно постановлению администрации Курска, а дорожную разметку на пешеходном переходе между улицами 3-й Песковской и 2-м Шоссейным переулком восстановили 25 сентября.

Замена дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на щиты с флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета запланирована на 2020 год в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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