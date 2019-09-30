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Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска

Новый фонтанный комплекс создан по концепции «умного» фонтана» и его можно использовать как мультиформатную образовательную площадку
Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска

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28 сентября 2019 года тысячи курян и гостей города отпраздновали торжественное открытие мультимедийного фонтана на Театральной площади Курска. В церемонии приняли участие Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир
Салмин и глава города Курска Виктор Карамышев.

Новый фонтанный комплекс создан по концепции «умного» фонтана» и его можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. В центре композиции расположен водный экран, на который проецируются лазерное и видеошоу.

Выступая на торжественном открытии фонтана, глава города Курска Виктор Карамышев отметил, что масштабный проект осуществлен благодаря финансовой поддержке и активному участию Сбербанка.

– В День рождения принято дарить подарки, и ко Дню города мы получили такой прекрасный фонтанный комплекс от Сбербанка, - сказал Виктор Карамышев. – Уверен, что он станет еще одной точкой притяжения жителей. В следующем году мы планируем благоустроить и всю Театральную площадь. Это, в том числе, вклад в празднование 1000-летия Курска, которое состоится в 2032 году.

Председатель Центрально-Черноземного банка искренне поздравил курян с недавним Днем города и открытием нового фонтанного комплекса.

- Мы рады, что на площади одного из старейших городов России появился технологичный фонтан, – сказал Владимир Салмин. – Это отличный символ того, как мы ценим традиции, но продолжаем меняться к лучшему. Наверное, каждый со мной согласится: перед нами фонтан красоты, фонтан позитива, фонтан инноваций, ведь он создан с учетом самых современных технологий. Уникальный объект будет радовать горожан и туристов не только своим видом, но и содержанием. При поддержке Сбербанка построено уже много современных фонтанов в разных городах страны. Примечательно, что в Черноземье это уже второй такой объект.

После официальной части торжественной церемонии горожане вместе с ведущим праздничного вечера начали обратный отсчет, и под звуки фанфар в воздух взвились струи воды. А затем для собравшихся на празднике была подготовлена большая программа: световое и лазерное фонтанное шоу, музыкальные выступления.

На сцену вышли сестры Толмачевы, а также гости города – группа «Фабрика» и певец Доминик Джокер. Завершился праздник ярким салютом. В общей сложности праздничные мероприятия посетили около десяти тысяч курян.

Напомним, фонтаны при поддержке Сбербанка уже были построены в Саратове, Петергофе, Ярославле, Владимире, Калининграде, Воронеже, Рязани, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске.

- В основе нового фонтанного комплекса — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку.
- Круглая форма диаметром 19,6 метра.
- Количество струй — 125, максимальная высота струй — 10 м.- В центре фонтанной композиции расположен водный экран, на который проецируются
лазерное и видеошоу.
- Высота водного экрана — 6 метров, ширина — 14 метров. Количество водных картин —
10.
- Эффекты: центральная струя, бегущая волна, туман, пенные столбы, колокола, крупный
туман, веера, лебеди, арки, водный экран.
- Музыкальное сопровождение фонтана включает более 15 композиций.

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