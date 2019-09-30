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На выходных в Курске сгорели две квартиры. Пожарные спасли 94-летнюю старушку

Один человек погиб
На выходных в Курске сгорели две квартиры. Пожарные спасли 94-летнюю старушку

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В ночь на воскресенье загорелась квартира в доме №2 по 3-му Промышленному переулку. Сообщение о ЧП на пульт дежурного диспетчера ЕДДС поступило в 3 часа 56 мининут.  Горела квартира на 1-м этаже четырёхэтажного жилого дома. С огнём пожарные справились за 8 минут. 

В результате пожара в квартире сгорела комната площадью 10 квадратных метров, мебель и вещи. Погиб один человек - 45-летний хозяин квартиры. Причины пожара устанавливаются. 


В ночь на понедельник горела 3-комнатная квартира на 7-м этаже дома № 54 на проспекте Ленинского комсомола. В «Службу спасения» позвонила хозяйка квартиры, где и находился источник огня. Женщина заметила, что начал мигать свет, после этого услышала треск – в это время в одной из комнат в районе розетки, в которую был включён удлинитель, началось возгорание. Курянка незамедлительно разбудила родственников и позвонила в 112. Это было в 2:28 часа. 

Огнеборцы оперативно прибыли на место, провели разведку и с вышележащих этажей  эвакуировали двух человек – их вывели из задымлённых помещений в специальных дыхательных устройствах. Одну из спасённых - 94-летнюю старушку - пожарные выносили на носилках.  Ещё пять человек выбежали на улицу сами, до прибытия спасателей. К счастью, жертв удалось избежать, пострадавших тоже нет.

В результате пожара выгорела комната площадью 16 квадратных метров, уничтожены мебель и личные вещи.

По предварительной оценке специалистов,  причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

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