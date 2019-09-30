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Уголовное дело из-за канала курского кавээнщика «Твой бывший» возбуждать не будут

Следователи состава преступления не нашли
Уголовное дело из-за канала курского кавээнщика «Твой бывший» возбуждать не будут

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Уголовное дело из-за роликов в YouTube канале курского кавээнщика Антона Сасина «Твой бывший» возбуждать не будут. Следствие в этом сенатору Александру Михайлову отказало. Как пишут СМИ, уличить эксигрока команды КВН «Прима» в «клевете» и «нарушении неприкосновенности частной жизни» пытался один из помощников экс-губернатора Курской области. Состава преступления не нашли. Следствие установило, что кавээнщик в своём блоге «не отождествлял созданный им образ» с сенатором, а «манера подачи текста», «гэканье» и «шоконье» - характерная лингвистическая черта сельских жителей. Сам Антон Сасин подчеркивал, что герой его роликов — персонаж вымышленный.
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