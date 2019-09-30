Депутат Государственной Думы поддержал запрет алкомаркетов в жилых домах Курска

ТАКТ".На днях законопроект о, так называемых, «наливайках» принят депутатами Государственной Думы в первом чтении. Он подразумевает запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах и прилегающих территориях. А сегодня Курск посетила Анна Кувычко – координатор проекта «Народный контроль». Цель визита федерального парламентария – сбор анкет, чтобы не только подготовить инициативу о регулировании розничной продажи алкоголя ко второму, заключительному чтению, но и передать на рассмотрение местным законотворцам, сообщает телекнал "
В Государственной Думе анонсируют поправки в государственный закон о регулировании продажи алкоголя. Изменения подразумевают запрет реализации спиртного в многоквартирных домах и прилегающих территориях, а также регулируют площадь зала обслуживания – он должен составлять не менее 20 квадратных метров.
Анна Кувычко, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Сегодня мы проводим опрос общественного мнения. Вы видите в моих руках анкету – она пока не заполнена, но уже целый ряд анкет мы собрали. В рамках заданных вопросов наши жители Курска отвечают на них, и именно в рамках этой акции мы понимаем, что наши граждане категорически не поддерживают работу «наливаек» в жилых домах».
Анна Кувычко – координатор проекта «Народный контроль». В Курске депутат Государственной Думы - с рабочим визитом: жалобы местных жителей на работу питейных заведений приходят регулярно – только в областном центре насчитывается около 300 магазинов, продающих алкоголь на розлив. Большая часть из них располагается в спальных районах города.
- Я живу в новом микрорайоне, и у меня такое ощущение что там эти заведения открываются раньше, чем эти дома. То есть практически в каждом доме есть что-то подобное. Я считаю, что это нарушение общественного спокойствия.
Обращения граждан, недовольных розничной продажей крепких напитков у себя под окнами, записывают в специальные анкеты. Их сбор продлится до 18 октября. Затем замечания местных жителей в письменном виде передадут депутатам Курской областной Думы. Местные парламентарии уже занимаются этим вопросом и готовят собственные поправки, которые предусматривают запрет реализации спиртосодержащих напитков в многоквартирных домах и на расстоянии 50 метров от них.
Анатолий Григоров, координатор проекта «Народный контроль» в Курской области: «Мы сегодня вышли с такой акцией – предоставить мнение населения города Курска для инициирования законодательства на федеральном уровне».
К слову, предложенные депутатами Государственной Думы изменения в закон о регулировании продажи алкоголя не носят императивный характер, а отдаются на отступ субъектам РФ. Запрещать или нет торговлю спиртного в жилых домах и прилегающих территориях – в каждом регионе будет решать местный парламент.
Депутат Государственной Думы поддержал запрет алкомаркетов в жилых домах Курска
Изменения подразумевают запрет реализации спиртного в многоквартирных домах и прилегающих территориях