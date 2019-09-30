В правовом комитете раскритиковали законопроект курских депутатов о запрете алкомаркетов в многоэтажках

В администрации депутатам посоветовали законопроект доработать

Депутаты курской областной Думы, несмотря на критику со стороны правового комитета областной администрации, приняли в первом чтении законопрект о запрете алкомаркетов в жилых домах. Они хотят запретить маленькие магазинчики в многоэтажках, где алкогольная продукция занимает более 30% площади торговых витрин относительно других товаров.В правовом комитете раскритиковали законопроект вот почему: региональные органы власти могут устанавливать дополнительные ограничения времени и мест розничной продажи алкоголя. Однако то, что предлагают наши депутаты - это иное дополнительное ограничение, связанное с количеством выставленного в магазине на продажу алкоголя. А это не соответствует действующему федеральному законодательству. Не отвечают предлагаемые изменения и общим обязательным требованиям, предъявляемым к нормам права - быть формально определёнными, чёткими, не допускающими расширительного толкования установленных ограничений и произвольного их применения.В администрации депутатам посоветовали законопроект доработать. В Доме Советов предложили такую редакцию: «Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах».Такая практика успешно реализуется в Белгородской, Тульской и Липецкой областях.