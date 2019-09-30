В Курской области столкнулись фура и два ВАЗа. Погиб младенец

Ещё четыре человека пострадали, двое из них - дети







В воскресенье, 29 сентября днём на автодороге М-2 «Крым» в Курской области случилась страшная авария, которая унесла жизнь ребёнка, которому ещё не исполнилось и года.Как сообщили в ГИБДД, около половины второго на 520 км автодороги М-2 «Крым» столкнулись грузовой автомобиль «Вольво», за рулём которого был 49-летний водитель, ВАЗ-2115, под управлением 34-летней женщины и ВАЗ-2107, которым управлял 58-летний водитель.Грузовик ехал со стороны улицы 50 лет Октября и поворачивал направо в сторону Москвы, 15-я ехала во встречном направлении, «Жигули» двигались со стороны Москвы в направлении Белгорода. Первый ВАЗ после столкновения с фурой отбросило на попутные «Жигули». В машине также находились 29-летний пассажир и трое детей - 8-ми и 3-х лет, а также новорождённая девочка. В результате столкновения он погибла на месте. Женщина-водитель, её пассажир, и двое других детей с ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Спасатели проводили деблокировку пострадавшей женщины.