В каждом из случаев злоумышленники полностью опустошили счёт потерпевших

За выходные куряне "подарили" мошенникам более 400 тысяч рублей. В каждом из случаев злоумышленники полностью опустошали счёт потерпевших.Так, 30-летняя женщина, пытаясь продать в интернете детскую коляску, лишилась последних семи тысяч рублей. Мошенники позвонили по телефону и, не глядя, согласились приобрести товар, пообещав сразу перевести за него деньги. Вместе с номером карты они попросили назвать цифры кода с оборотной стороны кредитки, а потом и сообщить им СМС пароль для завершения операции, который пришёл от банка. Получив доступ к счёту курянки, аферисты через минуту перевели деньги себе.По не менее распространённой схеме мошенникам удалось обобрать пенсионера. Ему пришло СМС, в котором сообщалось о списании средств с его банковского счёта. Через минуту пожилому мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил «спасти» деньги. Далее схема оказалась идентична. Получив конфиденциальные банковские данные мошенники стали богаче на 50 тысяч рублей.140 тысяч с кредитки лишилась и сотрудник одного из медицинских учреждений города. Женщине также предложили отменить несанкционированную транзакцию. Мошенники заверили, что единственный способ сохранить деньги - временно перевести их на другой счёт. Женщина поверила им и сама перечислила средства на указанный мошенниками номер «Яндекс-кошелька». Как только перевод был завершён, злоумышленники прервали связь.Сейчас по каждому из фактов возбуждено уголовное дело.Полиция в очередной раз напоминает - сотрудники банков никогда не предлагают по телефону разблокировать карту или отменить списание средств. Для любых переводов достаточно только номера карты или даже номера телефона. Проверить информацию можно лично обратившись в банк или в полицию по телефону 02 или 102. Сообщая кому-то секретные данные, коды и пароли, вы фактически отдаёте свои деньги в руки преступников.