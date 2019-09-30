В Курске «Сырная долина» заплатит 150 тысяч штрафа за фальсификат
В конце прошлого года региональное управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку сыроварни и выявило множественные нарушения требований технических регламентов
В конце прошлого года региональное управление ведомства провело внеплановую проверку молокозавода и выявило множественные нарушения требований технических регламентов ЕАЭС.
Так, инспекторы установили, что на предприятие поступало просроченное коровье молоко без электронных ветеринарных сопроводительных документов, не выполнялся план производственного контроля по лабораторным исследованиям сырья и готовой продукции, отсутствовала документация, позволяющая определить дату выработки и дату изготовления сыров и сливочного масла.
Кроме того, в продукции "Сырной долины" нашли признаки фальсификации и антибиотики, в связи с чем по предписаниям ведомства было прекращено действие 7 деклараций.
Тогда Арбитражный суд Курской области предприятие предупредил и выдал предписание устранить выявленные нарушения.
Однако в марте этого года при проведении внеплановой проверки исполнения предписания выяснилось, что предписание не исполнено. За что уже в сентябре суд постановил «Сырную долину» оштрафовать на 150 тысяч рублей.