В Курске «Сырная долина» заплатит 150 тысяч штрафа за фальсификат

В конце прошлого года региональное управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку сыроварни и выявило множественные нарушения требований технических регламентов

ООО «Сырная долина» из Курского района заплатит 150 тысяч штрафа. Так суд наказал предприятие за неисполнение в срок предписания Россельхознадзора.В конце прошлого года региональное управление ведомства провело внеплановую проверку молокозавода и выявило множественные нарушения требований технических регламентов ЕАЭС.Так, инспекторы установили, что на предприятие поступало просроченное коровье молоко без электронных ветеринарных сопроводительных документов, не выполнялся план производственного контроля по лабораторным исследованиям сырья и готовой продукции, отсутствовала документация, позволяющая определить дату выработки и дату изготовления сыров и сливочного масла.Кроме того, в продукции "Сырной долины" нашли признаки фальсификации и антибиотики, в связи с чем по предписаниям ведомства было прекращено действие 7 деклараций.Тогда Арбитражный суд Курской области предприятие предупредил и выдал предписание устранить выявленные нарушения.Однако в марте этого года при проведении внеплановой проверки исполнения предписания выяснилось, что предписание не исполнено. За что уже в сентябре суд постановил «Сырную долину» оштрафовать на 150 тысяч рублей.