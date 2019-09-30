В Курске прошел мастер-класс молекулярной кухни

ТАКТ". В почетный список также вошли: Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Чита, Тверь, Ростов-на-Дону и Красноярск. Фестиваль приурочили к 150-летнему юбилею открытия таблицы Менделеева. А это значит, что без химических экспериментов не обошлось.В пятницу начал свою работу Всероссийский Фестиваль Науки «NAUKA 0+». В этом году Курск стал одной из восьми центральных площадок, сообщает телеканал "
Жить в XXI веке вдалеке от научных знаний и технологий – невозможно и странно. Поэтому фестиваль NAUKA 0+ пользуется невероятной популярностью среди курян. Единственная проблема, которая встает перед гостями выставки – как успеть на все эксперименты? Справа на площадке установка, которая демонстрирует эффект электромагнитной левитации, так называемая магнитная подвеска. Рядом демонстрация магнитной жидкости, которую используют в медицине и механике.
Александр Мыцких-Карабанов, студент: «Создается магнитное поле при подаче тока и неодиновый магнитик подлетает вверх. Когда он подлетает достаточно высоко и пересекает инфракрасный луч, он излучается фотодиодом, а принимается фотоприемником. Он невидим. Но если мы наведем камеру мобильного телефона, то мы сможем увидеть этот луч. Когда он поднимается достаточно высоко, электромагнит отключается. Он начинает падать. И при повторном пересечении электромагнит опять включается. Таким образом, наш шарик постоянно колеблется. И удерживается на примерно одинаковой высоте».
Дарья Калюжная, студентка: «Мы подаем ток на электромагнит и он создает магнитное поле, вдоль силовых линий которого выстраивается магнитная жидкость. У нас катушки в виде конусов, и она представляет собой елочку».
Впервые на фестивале провели мастер-класс по созданию блюд молекулярной кухни. Приготовление спагетти из фруктов, бальзамической икры, пены из пармезана и даже диетического майонеза и шипучки. Все эти необычные блюда можно попробовать на вкус.
Николай Кувардин, заведующий кафедрой фундаментальной химии и химтехнологий ЮЗГУ: «У нас есть другие эксперименты, в которых могут поучаствовать дети, гости, которые к нам приходят. Это и слаймы, это и шарик различные. Это все можно сделать руками, то есть самому слепить, провести химическую реакцию. Это замечательно и интересно – просто захватывающе».
Но не только экспериментальными площадками богата наука. На фестивале работали лекторы. Они провели больше двадцати зрелищных экспериментов, в которых задействовали 75 химических реактивов.
Оксана Осетрова, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования КИРО: «Полезна тем, что учитель, во-первых, видит работу студентов и проецирует это на своих учеников. Во-вторых, непосредственно, химический эксперимент, видит саму практику. Видит результат. Для себя может отметить, чтобы он взял в свою проектно-исследовательскую деятельность. Чтобы рассказал детям. Что можно показать в школе».
В Курске прошел мастер-класс молекулярной кухни
В этом году Курск стал одной из восьми центральных площадок Всероссийского Фестиваля Науки «NAUKA 0+»