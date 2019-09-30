Курское «Динамо» стартовало в регулярке с крупной победы

В воскресенье в Москве курянки разгромили столичных одноклубниц — 101:57

Курское «Динамо» стартовало в регулярном чемпионате женской премьер-лиги России с крупной победы. В воскресенье в Москве курянки разгромили столичных одноклубниц — 101:57.Лучшими в прошедшей игре стали сразу шесть баскетболисток курской команды. По 14 очков на счету Натальи Анойкиной и Татьяны Видмер. 13 баллов заработала новенькая - Асту Н'Дур. Дюжину набрала Юлия Козик, по 10 - Елизавета Шабанова и словенка Ника Барич.Следующая игра будет также выездной - 3 октября курянки сразятся с одноклубницами в Новосибирске.