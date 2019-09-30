Курское «Динамо» стартовало в регулярке с крупной победы
В воскресенье в Москве курянки разгромили столичных одноклубниц — 101:57
Лучшими в прошедшей игре стали сразу шесть баскетболисток курской команды. По 14 очков на счету Натальи Анойкиной и Татьяны Видмер. 13 баллов заработала новенькая - Асту Н'Дур. Дюжину набрала Юлия Козик, по 10 - Елизавета Шабанова и словенка Ника Барич.
Следующая игра будет также выездной - 3 октября курянки сразятся с одноклубницами в Новосибирске.
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