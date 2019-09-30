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Курское «Динамо» стартовало в регулярке с крупной победы

В воскресенье в Москве курянки разгромили столичных одноклубниц — 101:57
Курское «Динамо» стартовало в регулярке с крупной победы

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Курское «Динамо» стартовало в регулярном чемпионате женской премьер-лиги России с крупной победы. В воскресенье в Москве курянки разгромили  столичных одноклубниц — 101:57. 

Лучшими в прошедшей игре стали сразу шесть баскетболисток курской команды. По 14 очков на счету Натальи Анойкиной и Татьяны Видмер. 13 баллов заработала новенькая - Асту Н'Дур. Дюжину набрала Юлия Козик, по 10 - Елизавета Шабанова и словенка Ника Барич.

Следующая игра будет также выездной - 3 октября курянки сразятся с одноклубницами в Новосибирске. 




ФОТО - страница ЖБК «Динамо» Курск ВКонтакте
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