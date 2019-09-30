В Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019»
В честь Дня города участники ярмарки оформили свои торговые места особенно красочно, сделали миниатюрные выставки из овощей, организовали подворья
Чтобы придать праздничное настроение и порадовать горожан, её участники оформили свои торговые места особенно красочно, сделали миниатюрные выставки из овощей и природных материалов, организовали подворья.
Свою продукцию на 6 торговых площадках города представили сельхозпроизводители области, фермерские и личные крестьянские хозяйства, предприятия потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Селяне на ярмарку привезли зерно, сахар, картофель, морковь, капусту, свёклу, лук, яблоки, свежую рыбу. Также был широкий ассортимент хлебобулочных, колбасных изделий, молокопродуктов, копчёностей, продукции собственного производства предприятий потребительских обществ и перерабатывающей промышленности.
Курян порадовало не только качество продукции, но и цены курских сельхозтоваропроизводителей, которые на 10-15% ниже, чем у предприятий розничной торговли.
Как отметил председатель комитета промышленности, торговли и малого предпринимательства Курской области Михаил Аксенов, ярмарка позволила мелким и средним производителям, фермерским и личным подсобным хозяйствам реализовать свою продукцию, а горожанам сделать запасы на зиму.