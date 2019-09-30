В честь Дня города участники ярмарки оформили свои торговые места особенно красочно, сделали миниатюрные выставки из овощей, организовали подворья

На выходных в Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019». Впервые ярмарка была приурочена к празднованию Дня города.Чтобы придать праздничное настроение и порадовать горожан, её участники оформили свои торговые места особенно красочно, сделали миниатюрные выставки из овощей и природных материалов, организовали подворья.Свою продукцию на 6 торговых площадках города представили сельхозпроизводители области, фермерские и личные крестьянские хозяйства, предприятия потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности.Селяне на ярмарку привезли зерно, сахар, картофель, морковь, капусту, свёклу, лук, яблоки, свежую рыбу. Также был широкий ассортимент хлебобулочных, колбасных изделий, молокопродуктов, копчёностей, продукции собственного производства предприятий потребительских обществ и перерабатывающей промышленности.Курян порадовало не только качество продукции, но и цены курских сельхозтоваропроизводителей, которые на 10-15% ниже, чем у предприятий розничной торговли.Как отметил председатель комитета промышленности, торговли и малого предпринимательства Курской области Михаил Аксенов, ярмарка позволила мелким и средним производителям, фермерским и личным подсобным хозяйствам реализовать свою продукцию, а горожанам сделать запасы на зиму.