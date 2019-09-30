  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019»

В честь Дня города участники ярмарки оформили свои торговые места особенно красочно, сделали миниатюрные выставки из овощей, организовали подворья
В Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019»

Читайте также

На выходных в Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019». Впервые ярмарка была приурочена к празднованию Дня города.

Чтобы придать праздничное настроение и порадовать горожан, её участники оформили свои торговые места особенно красочно, сделали миниатюрные выставки из овощей и природных материалов, организовали подворья.

Свою продукцию на 6 торговых площадках города представили сельхозпроизводители области, фермерские и личные крестьянские хозяйства, предприятия потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Селяне на ярмарку привезли зерно, сахар, картофель, морковь, капусту, свёклу, лук, яблоки, свежую рыбу. Также был широкий ассортимент хлебобулочных, колбасных изделий, молокопродуктов, копчёностей, продукции собственного производства предприятий потребительских обществ и перерабатывающей промышленности.

Курян порадовало не только качество продукции, но и цены курских сельхозтоваропроизводителей, которые на 10-15% ниже, чем у предприятий розничной торговли. 

Как отметил председатель комитета промышленности, торговли и малого предпринимательства Курской области Михаил Аксенов, ярмарка позволила мелким и средним производителям, фермерским и личным подсобным хозяйствам реализовать свою продукцию, а горожанам сделать запасы на зиму.  
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. Железногорский район на два дня останется без газа

Под Курском в темноте насмерть сбили пешехода

Курское «Динамо» стартовало в регулярке с крупной победы

В Курске прошел мастер-класс молекулярной кухни

В правовом комитете раскритиковали законопроект курских депутатов о запрете алкомаркетов в многоэтажках

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске