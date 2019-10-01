Почти 400 миллионов получит Курская область на реконструкцию очистных сооружений из федерального бюджета
На реконструкцию потребуется три года
Основное оборудование требует модернизации. Предусмотрена реконструкция существующих сооружений очистки сточных вод и обработки осадка. На реконструкцию потребуется три года и 2,2 млрд. рублей. Производственный цикл останавливаться не будет.
Всего в этом году на начало выполнения работ выделяется 441,6 млн рублей, основная сумма – субсидия из федерального бюджета. Также средства направят из областного и городского бюджетов, и из МУП «Курскводоканал».