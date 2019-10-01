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Почти 400 миллионов получит Курская область на реконструкцию очистных сооружений из федерального бюджета

На реконструкцию потребуется три года 
Почти 400 миллионов получит Курская область на реконструкцию очистных сооружений из федерального бюджета

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Курская область получит 384,2 млн. рублей на реконструкцию системы биологической очистки на городских очистных сооружениях Курска из федерального бюджета, сообщил председатель регионального комитета строительства Роман Денисов. Информацию о распределении денег на различные цели и проекты озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Правительства 26 сентября.

Основное оборудование требует модернизации. Предусмотрена реконструкция существующих сооружений очистки сточных вод и обработки осадка. На реконструкцию потребуется три года и 2,2 млрд. рублей. Производственный цикл останавливаться не будет.

Всего в этом году на начало выполнения работ выделяется 441,6 млн рублей, основная сумма – субсидия из федерального бюджета. Также средства направят из областного и городского бюджетов, и из МУП «Курскводоканал».
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