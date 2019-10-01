В Курской области два дня будут работать мобильные пункты по тестированию на ВИЧ

Передвижные мобильные пункты будут работать 1 и 2 октября в Курске, Железногорске, Рыльске, Курчатове и Льгове

Курская область присоединилась к 2-й Всероссийской акции Минздрава по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Передвижные мобильные пункты будут работать 1 и 2 октября в Курске, Железногорске, Рыльске, Курчатове и Льгове.Тестирование будет проводиться в оснащённых необходимым оборудованием брендированных автомобилях белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах.Проверка займет 15 минут. Анализ можно сдать после еды или приёма лекарств, на результатах это не отразится. Документы тоже не требуются, анонимность – одно из важнейших условий.Сегодня пункты будут работать с 12:00 до 18:00В Курске на ул. Ленина, 26 - Театральная площадь;В Железногорске на ул. Ленина 39 - площадь перед центром «Русь»;В Рыльске на ул. Ленина д. 81А - площадь около Дома культуры;Завтра пройти тест можно будет в Курчатове на пр. Коммунистический, 35 – площадь перед Дворцом культуры и Льгове на Красной Площади, рядом с ЦУМом.